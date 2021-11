Japon: la perpétuité pour une infirmière responsable du meurtre de plusieurs patients

https://fr.sputniknews.com/20211109/japon-la-perpetuite-pour-une-infirmiere-responsable-du-meurtre-de-plusieurs-patients-1052530134.html

Une ancienne infirmière responsable du meurtre de trois patients, après avoir contaminé leurs perfusions intraveineuses avec du désinfectant, a été condamnée à... 09.11.2021, Sputnik France

Lors de son procès, Ayumi Kuboki, 34 ans, a reconnu avoir tué des patients septuagénaires et octogénaires il y a cinq ans, dans une affaire qui avait suscité un choc au Japon.Devant la police, elle avait déclaré qu'elle avait peut-être tué 20 personnes en deux mois seulement, mais elle a ensuite dit aux procureurs qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires à ce sujet pendant le procès.Le juge présidant le tribunal de district de Yokohama a déclaré qu'il avait envisagé de condamner Mme Kuboki à la peine capitale, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.Les procureurs avaient requis la peine de mort pour Mme Kuboki, mais la défense de l'infirmière aurait fait valoir qu'elle souffrait de dépression due au stress causé par la mort de ses patients et que ses capacités mentales étaient diminuées.Mme Kuboki a déclaré au tribunal qu'elle ne voulait pas être blâmée par les membres de sa famille lorsque quelque chose de mal arrivait à ses patients pendant son service, et qu'elle se sentait "soulagée" lorsque l'une des victimes mourait, selon NHK.

