https://fr.sputniknews.com/20211109/le-chasseur-russe-checkmate-concurrent-direct-du-chasseur-f-35-arrive-a-dubai-1052522074.html

Le chasseur russe Checkmate, concurrent direct du chasseur F-35, arrive à Dubaï

Le chasseur russe Checkmate, concurrent direct du chasseur F-35, arrive à Dubaï

Dévoilé pour la première fois en juillet, le chasseur monomoteur russe de cinquième génération Checkmate, concurrent du F-35, part en opération séduction à... 09.11.2021, Sputnik France

2021-11-09T10:03+0100

2021-11-09T10:03+0100

2021-11-09T10:41+0100

international

défense

russie

émirats arabes unis

chasseur

f-35a

su-75 checkmate (chasseur)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045903133_0:80:2987:1760_1920x0_80_0_0_eac2a863d0b68d855b4cd011b6a948dd.jpg

La Russie a livré un prototype du chasseur monomoteur Checkmate aux Émirats arabes unis pour le présenter au salon aéronautique de Dubaï du 14 au 18 novembre, a confié ce 9 novembre à Sputnik le groupe public russe Rostec.Selon Rostec, le prototype est actuellement assemblé et sera exposé au salon de l'aéronautique dans un pavillon fermé. "À l'étranger, le complexe aéronautique prometteur sera présenté pour la première fois", note la société, ajoutant qu’"un certain nombre de présentations fermées sont prévues pour les délégations des pays participants, et une présentation ouverte pour les médias et les visiteurs de l'exposition".Dans une interview accordée le 3 novembre au Figaro, le directeur général de Rostec Sergueï Tchemezov s’attend à ce que le chasseur "[soit] très demandé par les forces aériennes du Moyen-Orient, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est. Son prix est beaucoup plus bas que celui de nos concurrents et il bénéficie d’une série d’avantages".Les caractéristiques du CheckmateDévoilé en juillet au salon aéronautique MAKS, le chasseur monomoteur léger de cinquième génération Checkmate disposera d’une faible signature radar. Capable de frapper depuis une haute altitude (plus de 12.000 mètres), il pourra opérer sur une distance de 1.400 kilomètres (contre 1.000 en moyenne pour ses homologues occidentaux). Sa charge de combat dépassera sept tonnes.Sa vitesse sera jusqu'à deux fois celle du son. Selon Sergueï Tchemezov, l’avion coûtera 25 à 30 millions de dollars, alors que ses homologues, le français Rafale et le suédois Gripen, coûtent 60 à 90 millions, quand un chasseur F-35 s’élève à 80 millions de dollars.Le Checkmate se distingue par ses ailes de grande envergure qui augmentent sa portance et lui permet de voler plus haut que les avions similaires aux ailes plus petites. L’aéronef peut ainsi tirer plus loin que ses concurrents.Ses avantages face à ses concurrents USLe chasseur monomoteur devance ses concurrents américains F-22 et F-35 concernant les systèmes d'armes, la robotisation, les systèmes de surveillance radar et de guerre électronique, assurait l’expert militaire Alexeï Leonkov dans une interview accordée le 21 octobre à un média russe.Selon lui, les États-Unis mettent l'accent sur la postcombustion à vitesse supersonique, la faible signature infrarouge, la maniabilité, les décollages sur distances courtes, l'avionique avancée, la polyvalence et la centricité du réseau pour leurs avions de cinquième génération.

émirats arabes unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Le chasseur Checkmate arrive à Dubaï La Russie a livré un prototype du chasseur monomoteur Checkmate aux Émirats arabes unis pour le présenter au salon aéronautique de Dubaï du 14 au 18 novembre 2021-11-09T10:03+0100 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

défense, russie, émirats arabes unis, chasseur, f-35a, su-75 checkmate (chasseur), видео