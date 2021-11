https://fr.sputniknews.com/20211109/le-prix-du-gaz-baisse-en-europe-apres-la-hausse-des-livraisons-par-moscou-1052531824.html

Le prix du gaz baisse en Europe après la hausse des livraisons par Moscou

Le prix du gaz a baissé de 4,5% en Europe à l’ouverture des bourses sur fond de reprise des livraisons par le gazoduc Yamal-Europe en Pologne et l’augmentation... 09.11.2021, Sputnik France

crise du gaz 2021

russie

allemagne

pologne

europe

gaz

yamal-europe occidentale (gazoduc)

gazoduc

bourse

économie

Le prix du gaz en Europe a baissé de 4,5% à l'ouverture des échanges ce mardi 9 novembre, ressort-il des données de la bourse ICE Futures (ex-International Petroleum Exchange), deuxième marché mondial des contrats sur l'énergie.Le prix des contrats à terme pour décembre sur le marché néerlandais TTF a chuté en dessous de 900 dollars pour 1.000 mètres cubes.À 16h04 heure de Paris, le prix du gaz s’élevait à 889,7 dollars, alors que le prix calculé de lundi était proche de 950 dollars.Augmentation des livraisonsCes chiffres s’affichent alors que les livraisons directes de gaz par le gazoduc Yamal-Europe, suspendues entre la Pologne et l’Allemagne le 5 novembre pour pomper du gaz dans le sens inverse, ont repris dans la soirée du 8 novembre. Le 9 novembre au matin, elles ont déjà plus que doublé. Le gazoduc Yamal-Europe relie la Russie à l’Allemagne via la Biélorussie et la Pologne et peut transporter 32,9 milliards de mètres cubes de gaz par an.Le transit de gaz russe par les gazoducs ukrainiens est aussi en hausse. Le 8 novembre, il a augmenté d’environ 50%, à 88 millions de mètres cubes par jour. Les livraisons de bleu vers la Slovaquie via l’Ukraine ont notamment atteint 83 millions de mètres cubes le matin du 9 novembre, soit 15% de plus que la quantité commandée la veille, d’après les données de l'opérateur de transport de gaz slovaque Eustream.Vladimir Poutine avait chargé le 27 octobre Gazprom d'augmenter l'approvisionnement de ses dépôts en Europe, avant tout en Autriche et en Allemagne, après que ce groupe gazier aurait terminé de remplir ses sites de stockage souterrains en Russie le 8 novembre.Crise du gaz en EuropeLes stocks de gaz russes et européens ont été fortement entamés par un rude et long hiver en 2020-2021. À la fin de l'été, le prix du gaz a fortement augmenté en Europe. Début août, les prix du gaz prévus pour les contrats à terme sur le marché néerlandais TTF étaient déjà d'environ 515 dollars pour 1.000 mètres cubes et, à la fin septembre, ils ont plus que doublé.Les experts ont expliqué la hausse des prix par l’épuisement des dépôts de gaz souterrains européens, l'offre limitée des principaux fournisseurs et la forte demande de gaz naturel liquéfié en Asie. Le prix a atteint son maximum historique de 1.937 dollars le 6 octobre avant de commencer à baisser.

