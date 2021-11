https://fr.sputniknews.com/20211109/le-seul-qui-est-en-mesure-de-battre-emmanuel-macron-cest-moi-insiste-xavier-bertrand--1052525888.html

"Le seul qui est en mesure de battre Emmanuel Macron, c’est moi", insiste Xavier Bertrand

Interrogé sur ses chances d’être choisi comme candidat LR à la présidentielle, Xavier Bertrand a de nouveau dit, cette fois auprès d’Europe 1 qu’il était "le... 09.11.2021, Sputnik France

À moins de six mois de la présidentielle, le premier débat des candidats à l’investiture des Républicains a eu lieu le 8 novembre.Dans la foulée, Xavier Bertrand, invité sur Europe 1 le 9 novembre, a parlé de ses perspectives de représenter la droite à la présidentielle.S’exprimant sur Europe 1, il a dit avoir la "conviction" que s’il perd "ce congrès [l’investiture des Républicains, ndlr], c’est Emmanuel Macron qui va l’emporter", même si le chef de l’État n’a pas encore officialisé sa candidature.Un seul concurrent?M.Bertrand a alors évoqué les enquêtes d’opinion, dont "tout le monde est friand depuis des mois et des mois"."Le seul qui est au coude-à-coude avec Emmanuel Macron et en mesure de le battre, c'est moi", a noté sur le plateau le président des Hauts-de-France, en soulignant que "ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les enquêtes que le montrent".Les sondages le contredisentLes propos du président des Hauts-de-France sur le fait qu’il est "au coude-à-coude" avec le Président de la République sont pourtant à mitiger à la vue du dernier baromètre Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro, paru le 7 novembre.D’après ce sondage, réalisé du 3 au 5 novembre auprès d’un échantillon de 1.358 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1.507 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, M.Macron est en tête au premier tour avec 25% des intentions de vote. Il est suivi par Éric Zemmour (17%) et Marine Le Pen (16%). M.Bertrand, s’il est candidat de la droite, reçoit seulement 13% des intentions de vote.C’est seulement en cas de duel au second tour que M.Macron et M.Bertrand obtiennent respectivement 51% et 49% des intentions de vote. Le Président aurait 59% contre 41% face à M.Zemmour et 56% contre 44% face à Marine Le Pen.

