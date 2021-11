https://fr.sputniknews.com/20211109/les-iles-tuvalu-cherchent-une-voie-legale-pour-rester-un-etat-meme-en-cas-de-submersion-1052523335.html

Les îles Tuvalu cherchent une voie légale pour rester un Etat même en cas de submersion

L'archipel polynésien des Tuvalu, menacé de submersion du fait de la montée des océans liée au réchauffement climatique, tente de trouver des voies légales lui... 09.11.2021, Sputnik France

Les images de Simon Kofe, les pieds dans l'océan et de l'eau jusqu'aux genoux, enregistrant la déclaration vidéo qui doit être diffusée ce mardi à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP26) à Glasgow, ont été largement partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, donnant un large écho aux demandes de cet Etat insulaire qui appelle à une action internationale plus ambitieuse contre le réchauffement climatique.Simon Kofe a précisé que l'endroit où il a enregistré ce discours était auparavant situé sur la terre ferme.Depuis 1993, le niveau des eaux a progressé d'environ 0,5 cm par an, selon un rapport du gouvernement australien de 2011, menaçant l'archipel des Tuvalu, dont le point culminant ne se situe qu'à 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer.La montée des eaux accentue l'érosion des côtés de cet Etat insulaire qui compte environ 11.000 habitants.

