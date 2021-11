https://fr.sputniknews.com/20211109/les-ministres-des-finances-de-la-zone-euro-redoutent-une-inflation-plus-persistante-que-prevu-1052525783.html

Les ministres des Finances de la zone euro redoutent une inflation "plus persistante" que prévu

Les ministres des Finances de la zone euro redoutent une inflation "plus persistante" que prévu

Les 19 ministres des Finances de la zone euro, réunis lundi à Bruxelles dans le cadre de l'Eurogroupe, ont discuté de l'accélération de la hausse des prix à la... 09.11.2021, Sputnik France

2021-11-09T13:20+0100

2021-11-09T13:20+0100

2021-11-09T13:28+0100

international

economie

zone euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102270/06/1022700679_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_3d958470dcaeca8a8ee664210f957144.jpg

Pour l’instant, la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne estiment que cette situation est temporaire, car liée à la forte reprise économique consécutive à la sortie de la pandémie de Covid-19.Le retour à la normale devrait être pourtant plus lent que prévu, selon l'Eurogroupe. La principale cause de la hausse des prix à la consommation est imputable à la flambée des prix de l’énergie, celle-ci ayant atteint 23% en octobre.Les ministres des Finances de la zone euro ont également lancé les discussions sur la réforme des règles budgétaires de l’UE, qui impose aux États membres de maintenir les déficits budgétaires en dessous de 3% du PIB et la dette en dessous de 60%. L’objectif consiste à ajuster ces règles aux réalités économiques de l’après-pandémie d’une dette publique élevée et d’importants besoins d’investissement.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

economie, zone euro