L'Inde accueille le Dialogue régional de sécurité sur l'Afghanistan

Le ministère indien des Affaires étrangères a annoncé que l'Inde accueillera, mercredi, le Dialogue régional de sécurité de Delhi sur l'Afghanistan. 09.11.2021, Sputnik France

Selon un communiqué du ministère indien, ce dialogue au niveau des Conseillers à la sécurité nationale connaîtra la participation du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Russie, du Tadjikistan, de l'Iran, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan.Selon des médias indiens, le Pakistan a refusé de participer à cet événement.Le dialogue de haut niveau, qui sera présidé par le Conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval, "examinera la situation sécuritaire dans la région, les récents développements en Afghanistan et les mesures à prendre pour relever les défis de sécurité et aider le peuple afghan en matière de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité", souligne le ministère indien.L'Inde a toujours entretenu des relations étroites et amicales avec le peuple afghan et a appelé à une réponse internationale unifiée pour relever les défis sécuritaires et humanitaires auxquels l'Afghanistan est confronté, conclut le communiqué.

