https://fr.sputniknews.com/20211109/macron-a-partir-du-15-decembre-il-faut-une-3e-dose-pour-prolonger-le-pass-pour-les-plus-de-65-ans-1052535555.html

Macron: à partir du 15 décembre, il faut une 3e dose pour prolonger le pass pour les plus de 65 ans

Macron: à partir du 15 décembre, il faut une 3e dose pour prolonger le pass pour les plus de 65 ans

Emmanuel Macron a appelé les Français à se faire vacciner et revacciner lors de sa neuvième allocution relative à la crise du Covid depuis le début de la... 09.11.2021, Sputnik France

2021-11-09T20:10+0100

2021-11-09T20:10+0100

2021-11-09T20:34+0100

covid-19

france

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1052535555.jpg?1636486475

Emmanuel Macron a appelé les Français à se faire vacciner et revacciner lors de sa neuvième allocution relative à la crise du Covid depuis le début de la pandémie. Toutes les études montrent que six mois après le vaccin, l’immunité diminue, ce qui signifie que le risque de développer une forme grave augmente de nouveau. La solution est l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire, a-t-il indiqué."Une campagne de rappel a été lancée depuis la fin de l’été pour les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd’hui l’accélérer."La protection du vaccin diminue également chez les moins de 65 ans. Actuellement, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, a-t-il poursuivi. Dans ce contexte, une campagne de rappel sera lancée en décembre pour les personnes âgées de 50 à 64 ans.Depuis la première vaccination, en décembre 2020, les Français ont reçu en 10 mois plus de 100 millions de doses. Actuellement, 51 millions de citoyens sont entièrement vaccinés, a rappelé le chef de l’État, ajoutant qu'une personne vaccinée avait 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital, en soins critiques.Emmanuel Macron a rappelé l’existence d’un phénomène qualifié de Covid long, en énumérant des symptômes tels que la perte de goût et d'odorat, ou encore la dégradation de la santé mentale.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

france, emmanuel macron