Moderna demande à l'UE d'autoriser son vaccin pour les 6-11 ans

Moderna demande à l'UE d'autoriser son vaccin pour les 6-11 ans

Moderna a formellement demandé mardi à l'Union européenne d'autoriser l'utilisation de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.

Cette demande intervient alors que plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin Moderna pour les personnes âgées de moins de 30 ans en raison d'un risque rare, mais réel, d'inflammation du coeur (myocardite et péricardite) chez cette population.En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé, dans un avis publié lundi, d'utiliser plutôt le vaccin développé par Pfizer et BioNTech que le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, en citant les conclusions d'une étude réalisée par Epi-Phare, une structure qui associe l'assurance maladie et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).Aux États-Unis, l'autorité de régulation des médicaments ne s'est pas encore prononcée sur les demandes d'autorisation du vaccin Moderna pour les 12-17 ans en attendant le résultat d'études plus approfondies sur le risque de myocardite (inflammation du muscle cardiaque).Le laboratoire attend que la Food & Drug Administration (FDA) se prononce sur cette classe d'âge avant de soumettre sa demande d'autorisation pour les 6-11 ans.Moderna, qui a vanté le mois dernier l'efficacité de son vaccin chez les jeunes enfants, a en revanche demandé mardi à l'Agence européenne du médicament (EMA) d'autoriser l'injection aux 6-11 ans d'une dose de 50 microgrammes, soit la moitié de la dose administrée aux adultes.

