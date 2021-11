https://fr.sputniknews.com/20211109/singapour-la-prise-en-charge-medicale-des-non-vaccines-annulee-1052530302.html

Singapour: la prise en charge médicale des non-vaccinés annulée

Singapour a décidé d'annuler la prise en charge des frais médicaux des malades atteints du coronavirus réfractaires à la vaccination, ont annoncé les autorités... 09.11.2021, Sputnik France

Singapour fait face à sa pire vague de contaminations depuis le début de la pandémie avec quelque 2.000 à 3.000 nouveaux cas par jour et quelques décès.Le gouvernement a assumé jusqu'ici les frais médicaux des Singapouriens et de certains résidents contaminés par le virus, sauf pour certains testés positifs juste après être rentrés d'un voyage à l'étranger.Mais à partir du 8 décembre, les autorités vont commencer à facturer les patients atteints du Covid et qui ont refusé le vaccin.Ces patients pourront toujours avoir recours à une assurance privée pour se faire rembourser.

