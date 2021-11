https://fr.sputniknews.com/20211109/un-peu-des-gilets-jaunes-et-noirs-la-bande-des-dalton-tente-de-justifier-ses-provocations-1052529808.html

09.11.2021

Les Dalton, un groupe de rappeurs qui ne cessent de défrayer la chronique depuis quelques mois avec leurs rodéos sauvages à Lyon et leurs provocations des autorités, sont venus le 8 novembre sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna TPMP afin de justifier leurs actes.Habillés avec les tenues de prisonnier des Dalton, pour symboliser la stigmatisation dont, selon eux, ils font l’objet depuis des années à Lyon, les quatre hommes ont également expliqué être "un peu des gilets jaunes et noirs", montrer "quelque chose de métaphorique qui représente la réalité de ce qu’on vit depuis toujours".Si des "gamins" leur demandent d’y participer, "on leur dit de retourner à leurs études": "On n’est pas là pour prôner la violence".Interrogé sur la dangerosité de la pratique du rodéo illégal, l'un a assuré qu'il était heureux qu'il n'y ait à ce jour pas eu d'incident provoqué par les Dalton:Leurs provocationsLes membres du collectif, composé essentiellement de jeunes du VIIIe arrondissement de Lyon, sont cependant prêts à en finir avec leurs provocations, mais ont posé deux conditions pour cette "trêve": la libération de Many Gt, incarcéré en août pour une peine de neuf mois pour sa participation à des rodéos urbains lors du tournage de clips au printemps dernier. Puis un featuring avec la chanteuse d’origine belge Angèle.L’après-midi du 7 novembre, un des membres des Dalton a escaladé le grillage de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, où se trouve incarcéré le rappeur Many Gt. Une fois de l’autre côté, devant le mur d’enceinte, il a projeté un colis dans la zone de détention. Puis il a de nouveau sauté par-dessus le grillage en y laissant le haut de son uniforme rayé jaune et noir. Après cela, il a rejoint l’un des deux motocross stationnés pour prendre la fuite. L’acte a été annoncé sur le compte Instagram du groupe et filmé par ses membres.Parmi d’autres actes récents du collectif se trouvent des rodéos sauvages en centre-ville de Lyon, condamnés par le maire, ainsi qu’une interruption de match de foot. Le 4 novembre, lors du match de la Ligue Europa opposant l'OL au Sparta Prague, deux Dalton ont fait irruption sur la pelouse. Après quelques minutes de course-poursuite lancée par les agents de sécurité, ils ont été interpellés.Début novembre, un Dalton de 19 ans a été condamné à huit mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour un rodéo urbain organisé le 29 octobre place Bellecour, avec des motos volées.

