Une attaque à l’arme blanche sur des passants à Olso, l’assaillant abattu - images

09.11.2021

2021-11-09

2021-11-09T12:13+0100

2021-11-09T13:29+0100

Une attaque à l’arme blanche s’est déroulée ce 9 novembre dans la capitale norvégienne. Un homme armé a agressé des passants et une patrouille de police avant d’être abattu, ont annoncé les autorités.Un témoin a alerté la police vers 9h du matin au sujet d'un homme menaçant avec un couteau. L’un des agents de sécurité arrivés sur place a été blessé, poursuit le porte-parole.Plusieurs images montrant l’agresseur présumé, nu jusqu’à la taille et brandissant un couteau, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Le nombre exact de victimes est pour l’heure inconnu. La police a rapporté qu’il y en avait "plus d’une".Une vidéo filmée sur les lieux montre une voiture de police en train d’essayer de percuter l’homme. Le véhicule fonce sur un bâtiment, tandis que le suspect porte des coups à la voiture et réussi à ouvrir sa portière."Plusieurs coups de feu" ont été tirés, a indiqué le porte-parole de la police, Torgeir Brenden, auprès des médias locaux. Il n’a cependant pas précisé si c’étaient les fonctionnaires à bord du véhicule concerné qui avaient ouvert le feu. L’agresseur a été transporté d'urgence dans un hôpital voisin où il est décédé.Quels motifs? Le suspect est connu des services de police qui n’ont donné aucun détail supplémentaire sur son identité. Les autorités ont pointé l’absence de raisons de craindre pour la sécurité d’Oslo ou d'autres villes.Les faits ont eu lieu trois semaines après qu’un suspect armé d’un arc et de flèches a visé plusieurs personnes dans la ville norvégienne de Kongsberg sans faire de blessés. Plus tard, il a poignardé à mort cinq personnes avec une arme blanche.

