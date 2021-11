https://fr.sputniknews.com/20211109/usa-nouvelle-hausse-des-prix-a-la-production-en-octobre-1052531064.html

USA: nouvelle hausse des prix à la production en octobre

USA: nouvelle hausse des prix à la production en octobre

Les prix à la production ont continué d'augmenter en octobre aux États-Unis, signe d'une inflation élevée qui pourrait se révéler durable dans un contexte de... 09.11.2021

économie

états-unis

prix

L'indice définitif des prix à la production est ressorti le mois dernier en hausse de 0,6% après un gain de 0,5% en septembre, a annoncé mardi le département du Travail. Sur un an, la hausse s'établit à 8,6% après une augmentation de même ampleur sur les 12 mois à septembre.Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un indice en progression de 0,6% en octobre et une augmentation de 8,7% en rythme annuel.Les chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis seront publiés mercredi et ils pourraient raviver les spéculations sur le calendrier de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

états-unis

états-unis, prix