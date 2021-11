https://fr.sputniknews.com/20211110/1052540822.html

La frontière fermée entre le Maroc et l’Algérie sépare des familles

La frontière fermée entre le Maroc et l'Algérie sépare des familles

Les différends entre l’Algérie et le Maroc continuent de s’aggraver. Après avoir rompu les relations diplomatiques avec son voisin, l’Algérie lui a fermé son... 10.11.2021, Sputnik France

Tout cela a un impact très négatif non seulement sur la situation dans la région, mais aussi sur des citoyens ordinaires dont les proches sont dans l’autre pays, d’autant plus que la frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc est fermée depuis des années.Découvrez la plus longue frontière terrestre fermée dans ce diaporama de Sputnik.

