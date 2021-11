https://fr.sputniknews.com/20211110/attal-precise-les-conditions-sous-lesquelles-le-pass-sera-desactive-pour-les-plus-de-65-ans-1052539684.html

Attal précise les conditions sous lesquelles le pass sera désactivé pour les plus de 65 ans

Attal précise les conditions sous lesquelles le pass sera désactivé pour les plus de 65 ans

Le pass sanitaire sera désactivé le 15 décembre pour les personnes de plus de 65 ans ayant réalisé leur deuxième dose il y a plus de six mois et cinq semaines... 10.11.2021, Sputnik France

Au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron sur l’obligation des plus de 65 ans de recevoir un rappel vaccinal pour prolonger leur pass sanitaire, Gabriel Attal a précisé les conditions sous lesquelles il sera désactivé.Si une personne arrive dans un restaurant ou part en voyage sans savoir si son pass est toujours valable, Attal a noté que ces annonces faites largement à l’avance permettent de recevoir la troisième dose à temps.En justifiant l’obligation de la troisième dose pour les plus de 65 ans, il a indiqué le fait que l’immunité contre le Covid-19 diminuait six mois après la première injection.Avant de trancher sur le conditionnement du pass sanitaire à la troisième dose, le gouvernement a déclaré étudier les recommandations scientifiques. Fin octobre, l’Académie de médecine s’y est opposée en estimant qu’il "transgresse le rôle dévolu au pass sanitaire qui était de limiter le risque de transmission du virus et d'inciter la population à se faire vacciner".Allocution de MacronLe 9 novembre, le Président de la République a annoncé une série de mesures visant à combattre la pandémie avec laquelle "nous n’en avons pas encore terminé". Outre la prolongation du pass aux plus de 65 ans, une campagne de rappel a été lancée début décembre pour les personnes de 50 à 64 ans. Les autorités scientifiques devront préciser les modalités pratiques et les échéances à suivre dans les prochains jours, a-t-il ajouté.

