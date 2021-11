https://fr.sputniknews.com/20211110/birmanie-un-journaliste-americain-accuse-de-terrorisme-et-de-sedition-1052539844.html

Birmanie: un journaliste américain accusé de terrorisme et de sédition

Birmanie: un journaliste américain accusé de terrorisme et de sédition

Détenu en Birmanie pour incitation à la violence, un journaliste américain doit faire face à de nouvelles accusations de sédition et de terrorisme, a annoncé... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T09:23+0100

2021-11-10T09:23+0100

2021-11-10T09:47+0100

international

états-unis

myanmar

journalistes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103416/17/1034161700_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_0c8986b7846d65edc81127e263a942f5.jpg

Danny Fenster, 37 ans, était directeur de la rédaction de Frontier Myanmar, un important site d'information indépendant et a été arrêté à l'aéroport international de Rangoun en mai alors qu'il tentait de quitter le pays.Il n'a pas été possible de savoir immédiatement en quoi consistaient précisément ces nouvelles accusations portées contre Danny Fenster, les plus graves portées contre lui.Le journaliste risque jusqu'à 20 ans de prison pour les accusations de terrorisme et 20 ans de prison pour celles de sédition."Nous ne comprenons pas pourquoi ces accusations ont été ajoutées mais ce n'est certainement pas une bonne nouvelle", a déclaré Than Zaw Aung, l'avocat de Danny Fenster, à Reuters.Les États-Unis ont appelé à plusieurs reprises à la libération de Danny Fenster, qui était initialement accusé d'incitation à la violence et de violation d'une loi sur les associations illégales datant de l'époque coloniale. Il est détenu dans la prison d'Insein, à Rangoun.

états-unis

myanmar

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, myanmar, journalistes