https://fr.sputniknews.com/20211110/bruxelles-approuve-un-contrat-avec-le-laboratoire-francais-valneva-1052546164.html

Bruxelles approuve un contrat avec le laboratoire français Valneva

Bruxelles approuve un contrat avec le laboratoire français Valneva

La Commission européenne a approuvé, mercredi, un contrat avec le laboratoire français Valneva pour acheter près de 27 millions de doses de son potentiel... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T14:40+0100

2021-11-10T14:40+0100

2021-11-10T14:49+0100

covid-19

france

union européenne (ue)

vaccin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104219/76/1042197696_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_96ba59999b3c1e94998847e6196672a5.jpg

Selon un communiqué de la Commission, ce contrat prévoit aussi la possibilité d'adapter le vaccin aux nouvelles souches et permettra aux États membres de commander jusqu'à 33 millions de vaccins supplémentaires en 2023.Il s'agit du huitième contrat conclu par l'exécutif européen avec une entreprise pharmaceutique pour l'achat de vaccins anti-Covid, après ceux signés avec AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna et Novavax.Valneva est une société de biotechnologie qui met au point un vaccin à partir d'un virus vivant inactivé au moyen d'un traitement chimique. Il s'agit, selon la Commission, d'une technologie vaccinale traditionnelle, utilisée depuis 60 à 70 ans, dont les méthodes sont éprouvées et qui bénéficie d'un niveau élevé de sécurité.À l'heure actuelle, c'est le seul candidat vaccin à virus inactivé à faire l'objet d'essais cliniques contre le Covid-19 en Europe.Valneva avait fait état mi-octobre de résultats "initiaux positifs" de ses essais cliniques de phase 3 - la dernière avant la mise sur le marché - pour son candidat-vaccin.L'Agence européenne des médicaments devrait bientôt commencer l'examen de ce vaccin en vue d'une autorisation de mise sur le marché de l'UE.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, union européenne (ue), vaccin