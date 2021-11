https://fr.sputniknews.com/20211110/cop26-le-premier-projet-de-resolution-appelle-les-pays-a-reduire-les-ges-des-2022-1052548007.html

COP26: le premier projet de résolution appelle les pays à réduire les GES dès 2022

Le premier projet de résolution de la COP26, publié mercredi, exhorte les pays à revoir à la hausse leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet... 10.11.2021, Sputnik France

Le projet appelle les pays signataires à "réviser et renforcer leurs plans (de réduction d'émissions) de manière à les rendre compatibles avec les objectifs de réchauffement de l'accord de Paris", soit un réchauffement contenu "nettement sous" +2°C par rapport à l'ère préindustrielle et si possible 1,5°C.Publié par la présidence britannique après 10 jours de discussions techniques et de haut niveau au sommet de Glasgow, le texte plaide en faveur de l'objectif de "limiter les réchauffements à 1,5°C", soulignant que "les impacts du changement climatique seront bien moindres avec un réchauffement de 1,5°C comparé à 2°C".Le texte, qui doit encore être discuté et peut être modifié avant son adoption à la fin de la conférence prévue vendredi, appelle à des "réductions rapides, fortes et soutenues des émissions mondiales d'émissions de gaz à effet de serre, dont des réductions d'émissions de CO2 de 45% en 2030 par rapport au niveau de 2010 et à la neutralité carbone vers le milieu du siècle".Selon les dernières estimations de l'ONU, données mardi, les nouveaux engagements climatiques à l'échéance 2030 de certains États, juste avant ou au début de la COP, ne devraient entraîner qu'un changement minime de la trajectoire de température vers un réchauffement "catastrophique" de +2,7°C d'ici la fin du siècle.

