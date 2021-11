https://fr.sputniknews.com/20211110/de-quoi-loukachenko-sest-il-entretenu-avec-poutine-en-pleine-crise-des-migrants-1052547378.html

De quoi Loukachenko s’est-il entretenu avec Poutine en pleine crise des migrants?

Varsovie accuse Minsk d’alimenter la crise migratoire, alors que la Biélorussie pointe du doigt la Pologne pour des violations des droits de l'Homme en... 10.11.2021, Sputnik France

Des milliers de migrants sont massés depuis plusieurs jours en Biélorussie dans une zone boisée à la frontière orientale de l'Union européenne, face à un important dispositif polonais destiné à les stopper. Cette situation a été évoquée lors d’un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko.Comme l’a indiqué M.Peskov, les deux pays sont liés par des relations alliées et dans les moments difficiles Moscou fournit à Minsk toute l’assistance nécessaire:Le Kremlin estime donc que toute sanction additionnelle contre la Biélorussie sera "une tentative d'étranglement du pays"."De telles décisions, bien sûr, ne feront que compliquer la situation", a déclaré Dmitri Peskov.Menace de nouvelles sanctionsLes gouvernements occidentaux accusent Alexandre Loukachenko d'alimenter les tensions en délivrant des visas à des migrants, venus principalement du Proche-Orient, et en les acheminant à la frontière avec la Pologne pour se venger des sanctions européennes adoptées contre son pays.Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas s'est déclaré le 10 novembre favorable à de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Le président du Conseil européen Charles Michel a également déclaré que "des sanctions éventuelles étaient à nouveau sur la table", précisant que les pays membres de l'UE allaient en discuter lundi.La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part demandé à Vladimir Poutine "d'agir" contre "l'instrumentalisation" des migrants par le régime du Bélarus, a indiqué son porte-parole Steffen Seibert.La Biélorussie rejette les accusations et accuse la Pologne de violation des droits de l'Homme en raison de son refus d'autoriser les migrants à entrer sur son territoire. Le 10 novembre, le Service biélorusse des gardes-frontières l’a accusée d’avoir violenté quatre migrants. Varsovie a pour sa part annoncé avoir lancé un coup de filet contre les migrants massés à sa frontière.

