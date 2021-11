https://fr.sputniknews.com/20211110/eric-zemmour-emmanuel-macron-veut-reimposer-le-theme-de-la-crise-sanitaire-1052544506.html

Éric Zemmour: "Emmanuel Macron veut réimposer le thème de la crise sanitaire"

Pour Éric Zemmour, l’allocution d’Emmanuel Macron est une tentative de détourner l’attention des Français des sujets graves qui les préoccupent vraiment. Il se... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T17:00+0100

2021-11-10T17:00+0100

2021-11-10T17:00+0100

En pleine tournée de promotion de son dernier livre, Éric Zemmour s’est livré à Sputnik dans l’intimité d’une salle de café. Pour l’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot (Éd. Rubempré), aucun doute: les Français "ne sont pas dupes" de la "stratégie" du chef de l’État. "Emmanuel Macron veut chasser tactiquement le thème que j’ai imposé [l’immigration, ndlr], qui me paraît vital pour la France", assène l’essayiste et presque candidat à la Présidentielle.À ceux qui l’accusent de n’aimer qu’une "certaine idée de la France" et d’être déconnecté des préoccupations véritables de ses concitoyens, l’ancien chroniqueur répond:Celui qui n’est pas encore officiellement candidat assure enfin être le seul dans la classe politique à comprendre les attentes populaires. "Les Français viennent me voir et me disent leur hantise de disparaître en tant que peuple français. Ils me disent: “vous êtes notre dernier rempart, sauvez-nous!”. C’est grave, quand même."Éric Zemmour a chamboulé la campagne électorale. Quelle est sa prochaine étape? Réponse dans cet entretien.

