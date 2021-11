https://fr.sputniknews.com/20211110/france-algerie-le-petit-pas-demmanuel-macron-1052550177.html

France-Algérie: le "petit pas" d’Emmanuel Macron

France-Algérie: le "petit pas" d’Emmanuel Macron

Le Président Emmanuel Macron a fait savoir, par la voix d’un de ses conseillers, qu’il "regrette les polémiques et les malentendus" avec l'Algérie. Une... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T17:46+0100

2021-11-10T17:46+0100

2021-11-10T17:46+0100

afrique

france

emmanuel macron

algérie

abdelmadjid tebboune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1052390423_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_f8e8134466ad7ca502f8a1d4a896c055.jpg

Petite éclaircie dans le ciel maussade des relations algéro-françaises. Mardi 9 novembre, un conseiller de l’Élysée a déclaré à des journalistes que le Président Emmanuel Macron "regrette les polémiques et les malentendus" et a assuré qu’il a "le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire". Le conseiller, qui a animé un briefing consacré à la Conférence de soutien à la stabilité de la Libye, qui se tiendra vendredi 12 novembre, a également précisé que le Président "est fortement attaché au développement de la relation [entre les deux pays, ndlr] au bénéfice des populations algérienne et française, mais également pour répondre aux grands défis régionaux, à commencer par la Libye". "L'Algérie est un acteur majeur dans la région et le Président [Macron, ndlr] souhaite la participation du Président Tebboune à cette conférence", a-t-il ajouté. Alger n’a pas encore réagi officiellement à cette déclaration, qui a donné lieu à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.Contacté par Sputnik, Chérif Dris, professeur de sciences politiques à l'École supérieure de journalisme d'Alger (ESJA) a estimé que "c’est un petit pas du Président français, car c’est un de ses conseillers qui a fait cette déclaration."La nation algérienne en questionLa volonté de tourner la page est clairement affichée par l’Élysée dans cette énième crise qui oppose Alger à Paris qui avait débuté par des propos du Président français rapporté par Le Monde. Le 2 octobre 2021, face à des "jeunes gens issus de familles qui ont intimement vécu la guerre d’Algérie", il avait émis des doutes sur l’existence d’une "nation algérienne avant la colonisation française". "On voit que le système algérien est fatigué, le Hirak l’a fragilisé. J’ai un bon dialogue avec le Président Tebboune, mais je vois qu’il est pris dans un système qui est très dur", avait-il également déclaré. Alger a réagi en rappelant son ambassadeur et en interdisant le survol de son espace aérien aux avions militaires français. Le Président algérien a été particulièrement critique envers son homologue français lors d’une interviewaccordée au magazine allemand Der Spiegel dans son édition du samedi 6 novembre.L'universitaire algérien Cherif Dris estime que le Président algérien a ainsi "montré son rejet des déclarations du Président Emmanuel Macron au sujet de l’Algérie, mais il n’a pas fermé la porte à son homologue français". Le message distillé par le conseiller lors du briefing presse est une réponse à la perche tendue à travers une récente interview accordée au magazine allemand. Mais est-ce suffisant pour entamer un réel dégel de la crise qui oppose les deux pays?Caution d’AlgerL’Élysée a saisi l’occasion de la tenue à Paris de la conférence de soutien à la stabilité de la Libye pour tenter un rapprochement. L’Algérie s’est montrée particulièrement active dans le dossier libyen, notamment sur les questions sécuritaires liées à la présence des mercenaires et des groupes terroristes. Chérif Dris rappelle que les Algériens et les Français "ont toujours eu des visions différentes sur la Libye".Si le Président Tebboune participe à cette conférence, sa présence pourrait être l’occasion d’un début de dégel. "Il sera possible d’ouvrir un chapitre bilatéral en marge de cette rencontre internationale à travers un tête-à-tête Macron-Tebboune", ajoute Chérif Dris. La balle est dans le camp d’Alger.

https://fr.sputniknews.com/20211006/lappel-a-lapaisement-de-macron-rejete-la-diplomatie-algerienne-attaque-a-partir-de-bamako-1052022250.html

https://fr.sputniknews.com/20210909/libye-intensification-de-la-lutte-antiterroriste-sur-fond-de-reconciliation-nationale-1046112233.html

france

algérie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

france, emmanuel macron, algérie, abdelmadjid tebboune