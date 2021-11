https://fr.sputniknews.com/20211110/gabon-le-ministre-de-la-sante-satisfait-de-la-tendance-baissiere-de-la-troisieme-vague-covid-19-1052549470.html

Gabon: le ministre de la Santé satisfait de la tendance baissière de la troisième vague de Covid

Gabon: le ministre de la Santé satisfait de la tendance baissière de la troisième vague de Covid

Le ministre gabonais de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong, s’est dit satisfait de la tendance baissière de la troisième vague de Covid-19. 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T16:37+0100

2021-11-10T16:37+0100

2021-11-10T16:45+0100

afrique

gabon

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1044821275_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_594da98b1640eae537b704640518bcd5.jpg

En effet, la troisième vague est plus virulente que les précédentes enregistrées à ce jour avec 93 décès, contrairement à la première et à la deuxième qui ont respectivement fait 42 et 85 morts.Néanmoins, a poursuivi le ministre, il reste à fournir des efforts pour mobiliser les populations à la vaccination massive, car les décès enregistrés sont dus aux formes graves de la maladie développée par certains patients.Pour l’heure, sur instruction de la Première ministre, Rose Christiane Ossoucka Raponda, le ministre de la Santé entend accélérer la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19 à compter du 15 décembre 2021 par l’ouverture des campagnes de vaccination dans les cliniques et pharmacies privées agréées par le Comité national de vaccination et aussi avec le démarrage de la campagne de vaccination itinérante dans tous les départements du Gabon.

gabon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

gabon, covid-19