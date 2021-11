https://fr.sputniknews.com/20211110/la-russie-explique-son-absence-a-la-reunion-ministerielle-sur-la-lutte-contre-la-pandemie-1052553295.html

La Russie explique son absence à la réunion ministérielle sur la lutte contre la pandémie

Moscou n’a pas pu prendre part à la réunion en ligne sur les moyens de faire face à la pandémie de Covid organisée par les États-Unis parce que Washington l'a... 10.11.2021, Sputnik France

La Russie ne participe pas à la réunion ministérielle convoquée en visioconférence par les États-Unis sur la lutte contre la pandémie de Covid en raison de difficultés organisationnelles et du calendrier chargé du chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a déclaré ce 10 novembre la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Étant donné que la partie américaine n’était prête à inscrire sur la liste des participants que les ministres, il a été impossible pour la Russie de se faire représenter par un autre responsable, a indiqué Maria Zakharova.Elle a ajouté que Moscou souhaitait un "plein succès" aux participants à la rencontre.Maria Zakharova a rappelé que les États-Unis tenaient ce 10 novembre une réunion des ministres des Affaires étrangères consacrée aux moyens de lutter contre la pandémie de Covid. Moscou ne dispose pas de données détaillées sur le programme de la rencontre ni sur ses participants, a-t-elle encore noté."Une crise qui dépasse les frontières"Le département d’État a rappelé lors d’un briefing spécial consacré à cette réunion que le monde vivait depuis presque deux ans dans les conditions de la pandémie qui a causé plus de cinq millions de décès et dévasté des économies entières. Qui plus est, de nouveaux variants ne cessent d’émerger, compliquant les efforts mondiaux pour mettre fin à la pandémie.Dans ce contexte, les principaux sujets de la réunion ministérielle en ligne sont la production et la distribution de vaccins, ainsi que la préparation à d’éventuelles nouvelles pandémies, a fait savoir aux journalistes la veille de la rencontre Gayle Smith, la coordonnatrice Covid au département d’État. Elle a également précisé la raison de la convocation des ministres des Affaires étrangères.La pandémie a perturbé le commerce et les déplacements, impactant profondément les économies et le bien-être de toutes les populations, a-t-elle constaté."Nous avons invité des ministres de toutes les régions, ainsi que des organisations régionales afin d’examiner deux grands dossiers", a-t-elle indiqué.Le premier est de faire le point sur les "mesures en cours" prises face à la pandémie, notamment la fabrication de vaccins, leur distribution et "la réalisation d'objectifs ambitieux" dans ce domaine.Le second sujet est de déterminer "ce que peut faire le monde pour préparer et prévenir à l'avenir" des pandémies comme celle-ci. Gayle Smith a estimé que les participants à la réunion pourraient discuter des médicaments destinés au traitement des personnes atteintes par le nouveau coronavirus.

