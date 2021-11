https://fr.sputniknews.com/20211110/lallemagne-privilegie-aussi-le-vaccin-pfizer-biontech-chez-les-moins-de-30-ans-1052549353.html

L'Allemagne privilégie aussi le vaccin Pfizer-BioNTech chez les moins de 30 ans

L'Allemagne privilégie aussi le vaccin Pfizer-BioNTech chez les moins de 30 ans

Seul le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech devrait être administré aux personnes de moins de 30 ans en Allemagne, car il provoque moins... 10.11.2021

Ce comité, nommé STIKO, préconise également que les femmes enceintes ne reçoivent que le vaccin Pfizer-BioNTech, quel que soit leur âge.Ces recommandations sont basées sur de nouvelles données de l'institut Paul-Ehrlich (PEI), l'autorité chargée des vaccins en Allemagne, et sur de nouvelles études internationales.Plusieurs autres pays, comme la France, ont déjà recommandé par prudence de privilégier le vaccin Pfizer-BioNTech à celui de Moderna chez les personnes les plus jeunes.Les données du PEI en Allemagne montrent un taux de signalement d'inflammations du cœur de 11,71 pour 100.000 doses avec le vaccin Moderna chez les hommes de 18 à 29 ans, contre 4,68 pour le Pfizer-BioNTech. Chez les femmes, ces taux sont respectivement de 2,95 et de 0,97.Élisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccins à la Haute Autorité de santé (HAS), a pour sa part évoqué mardi matin sur Franceinfo des événements de type myocardie avec le vaccin Moderna "de l'ordre de quelques dizaines de cas par million de doses". Elle a qualifié ces cas "pas graves, qui conduisent en général à une courte hospitalisation", d'"extrêmement rares".L'Allemagne est confrontée à une nouvelle flambée des contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19. L'institut Robert-Koch a fait état mercredi de 39.676 nouveaux cas, un record pour une troisième journée consécutive, avec un taux d'incidence, soit le nombre de cas pour 100.000 habitants sur sept jours, également au plus haut depuis le début de l'épidémie.

