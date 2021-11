https://fr.sputniknews.com/20211110/le-bitcoin-passe-la-barre-des-69000-dollars-une-premiere-historique-1052552162.html

Le bitcoin passe la barre des 69.000 dollars, une première historique

Un nouveau sommet a été atteint ce 10 novembre par la plus célèbre des cryptomonnaies, qui a franchi le cap des 69.000 dollars après que le département... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T21:18+0100

Le cours du bitcoin a pulvérisé un nouveau record ce 10 novembre pour atteindre un plus haut historique avec 69.044 dollars, soit 59.568 euros à la bourse. Il a éclipsé ainsi un autre record qu’il a établi… le 9 novembre, avec 68.500 dollars, soit 59.100 euros.Il est un peu redescendu dans la soirée et valait, selon la plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale Binance, 59.461 euros à 18h00 UTC. Pourtant, les analystes prédisent une nouvelle augmentation dans les semaines à venir, indique le Guardian, rappelant qu’il y a cinq ans un bitcoin valait environ 700 dollars. Mieux encore, la banque d'investissement américaine JPMorgan avait estimé en janvier que le bitcoin pourrait atteindre 146.000 dollars à long terme."Alors que l'or a glissé tout au long de l'année, le bitcoin et l'ethereum ont plus que doublé", a indiqué au média une responsable de la plateforme Securitize Capital.Il triple sa valeur en un anLa hausse du cours du bitcoin est observée sur fond de montée du prix du dollar et de l'or. Les cours ont grimpé en flèche d'environ 4% dans les 45 minutes qui ont suivi le rapport mensuel du département américain du Travail sur l'inflation dans le pays, les prix à la consommation s’étant accrus de 6,2% à l’issue du mois d’octobre sur la base annuelle, un maximum depuis novembre 1990, précise Forbes. Le bitcoin a bondi d'environ 8% en une semaine et de 346% en une année, constate encore le magazine.Le bitcoin continue son mouvement ascendant pour le deuxième mois consécutif en ayant enregistré en octobre une montée de 40%, jusqu’à 52.887 euros. Au mois de septembre, la cryptomonnaie la plus célèbre au monde avait connu une baisse de son cours après une flambée en juillet et août. Le bitcoin avait enregistré un record en avril, mais n’a pas réussi à se "cramponner" à ces hauteurs et a perdu en mai presque le tiers de sa valeur.

