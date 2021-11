https://fr.sputniknews.com/20211110/le-premier-ministre-suedois-stefan-lfven-demissionne-1052549117.html

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven démissionne

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven démissionne

Le dirigeant social-démocrate, ancien soudeur et représentant syndical, dirige une coalition minoritaire avec les Verts depuis 2014. Il avait annoncé en août qu'il se retirerait ce mois-ci en vue des prochaines élections, prévues en septembre 2022.Magdalena Andersson, qui a remplacé Stefan Löfven à la tête des sociaux-démocrates la semaine dernière, fait office de favorite dans la course à sa succession à la tête du gouvernement, même si elle n'est pas encore certaine d'obtenir la confiance du parlement, dont le vote pourrait avoir lieu la semaine prochaine.Il ne lui est pas nécessaire d'obtenir le soutien d'une majorité des 349 élus du parlement monocaméral, mais elle ne doit pas avoir de majorité contre elle.En cas de rejet de sa candidature, le président du parlement demandera probablement au chef du Parti modéré, Ulf Kristersson, de tenter de former un gouvernement. Ce dernier est soutenu par le parti populiste et anti-immigration des Démocrates suédois.Stefan Löfven reste chef du gouvernement jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre.

