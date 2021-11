https://fr.sputniknews.com/20211110/lespagne-abritera-le-prochain-sommet-de-lotan-1052544133.html

L'Espagne abritera le prochain Sommet de l’Otan

10.11.2021

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a souligné l'importance du sommet qui se tiendra en Espagne pour l'avenir de l'Alliance, puisque le nouveau concept stratégique de l'Otan sera adopté à Madrid.Le gouvernement espagnol est attaché à une Alliance qui conserve son essence, notamment en ce qui concerne la défense collective, la gestion des crises et la sécurité coopérative, a-t-il détaillé.Parmi ces défis, le président du gouvernement espagnol a cité la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, et a appelé l'Otan à renforcer son engagement sur le flanc sud de l'Europe.En plus d’œuvrer pour le renforcement des alliances, M.Sanchez a souligné l'importance de la dimension publique pour faire du sommet un succès. L'Espagne prévoit ainsi une série d'événements avec la présence de la société civile afin de "pouvoir engager un dialogue approfondi".

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

