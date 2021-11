https://fr.sputniknews.com/20211110/un-inconnu-blesse-et-arme-retrouve-dans-une-chambre-de-lecole-de-police-de-nimes-1052541840.html

Un inconnu blessé et armé retrouvé dans une chambre de l’école de police de Nîmes

Un inconnu blessé et armé retrouvé dans une chambre de l’école de police de Nîmes

Un individu a été retrouvé à l’école de police de Nîmes, blessé et armé d’un cutter, selon Actu17. Il a été placé en garde à vue avant d’être hospitalisé. Une... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T11:05+0100

2021-11-10T11:05+0100

2021-11-10T11:05+0100

faits divers

sécurité

arme blanche

nîmes

école de police

violences contre la police

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1045207515_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e5c454e3a30b904385ca07093ab4592c.jpg

Dimanche dernier, un homme de 27 ans a pénétré dans l’école nationale de police de Nîmes, la plus grande d’Europe. D’après Actu17, il était armé d’un cutter mais présentait lui-même de multiples blessures. Il aurait été agressé à proximité et se serait donc réfugié dans une chambre de l’établissement, vraisemblablement sans faire part de sa présence à quiconque.Il a été placé en garde à vue, mais celle-ci a ensuite été levée et l’individu a été emmené au CHU de la ville. Aucune autre information sur son identité n’a été révélée.Une enquête a été ouverte, notamment pour déterminer les motivations du suspect, mais aussi savoir comment il a pu s’introduire dans cette école de police, dans un contexte où les forces de l’ordre font régulièrement l’objet d’agressions, voire de tentatives d’assassinat. Contactée par Sputnik, l’école de police de Nîmes n’était pas disponible dans l’immédiat pour répondre à nos questions.Violences contre la policeL’affaire interroge quant à la sécurité mise en place autour de l’établissement, un inconnu ayant réussi à se rendre jusqu’aux chambres des élèves.Pour rappel, lundi 8 novembre, des policiers ont été attaqués au couteau à Cannes. Gérald Darmanin, qui s’est rendu sur place, a confirmé qu’aucun agent n’avait été blessé grâce à leur gilet pare-balles. L’assaillant, un Algérien de 37 ans, avait tenu des propos "au nom du prophète de l’islam" au moment des faits, avant d’être neutralisé. Il a été hospitalisé."Aujourd’hui, s’en prendre à un policier dans un véhicule, à coups de couteau, c’est pour tuer", a dénoncé au micro de Sputnik Benoît Barret, secrétaire national adjoint de la section province du syndicat Alliance. D’après les chiffres du ministère de l’Intérieur compilés par Le Monde, les violences contre les policiers ont doublé ces 20 dernières années.

nîmes

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

sécurité, arme blanche, nîmes, école de police, violences contre la police