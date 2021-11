https://fr.sputniknews.com/20211110/varsovie-evoque-de-nombreuses-tentatives-dintrusions-nocturnes-a-la-frontiere-avec-la-bielorussie-1052539428.html

Varsovie évoque de nombreuses tentatives d'intrusions nocturnes à la frontière avec la Biélorussie

De nombreux migrants massés en Biélorussie près de la frontière avec la Pologne ont tenté de traverser dans la nuit la clôture de barbelés séparant les deux... 10.11.2021, Sputnik France

La Pologne et l'Union européenne accusent depuis plusieurs mois la Biélorussie d'encourager l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire, en réponse aux sanctions que Bruxelles lui a imposées pour violations des droits de l'homme.

