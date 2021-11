https://fr.sputniknews.com/20211111/afrique-du-sud-la-crise-energetique-aggravee-par-les-dettes-de-la-compagnie-delectricite-1052558248.html

Afrique du Sud: la crise énergétique aggravée par les dettes de la compagnie d'électricité

Afrique du Sud: la crise énergétique aggravée par les dettes de la compagnie d'électricité

Les lourdes dettes accumulées par la compagnie publique d’électricité sud-africaine Eskom ont aggravé la crise énergétique que connaît l'Afrique du Sud, a... 11.11.2021, Sputnik France

2021-11-11T13:29+0100

2021-11-11T13:29+0100

2021-11-11T13:34+0100

afrique

afrique du sud

dette

crise énergétique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103387/07/1033870736_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_f23cc3f1fc57b94dc16581c7bb3ba3c1.jpg

Il a précisé qu’Eskom fait face à une pression croissante de la dette avec un montant de 152 milliards de rands (10 milliards de dollars) à rembourser, outre des intérêts qui s’élèvent à 125 milliards de rands (huit milliards de dollars).Soulignant que les remboursements de la dette étaient importants, il a estimé qu'Eskom avait deux options pour remédier à cette situation: soit emprunter auprès du gouvernement ou obliger le consommateur à payer à sa place par le biais d'augmentations tarifaires.L’Afrique du Sud est confrontée, depuis plusieurs semaines, à des coupures de courant récurrentes à cause des délestages électriques, imposées par Eskom pour atténuer la pression sur ses centrales vieillissantes.Depuis 2005, le pays le plus industrialisé d'Afrique peine à alimenter son réseau électrique avec suffisamment d'électricité pour la consommation des ménages et des entreprises en raison du manque d'entretien et d'investissements dans ses infrastructures.Eskom, qui est déjà surendettée, doit également recouvrer plus de 35 milliards de rands (plus de deux milliards de dollars) en frais d'électricité impayés.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, dette, crise énergétique