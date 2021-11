https://fr.sputniknews.com/20211111/aux-pays-bas-des-experts-recommandent-un-confinement-partiel-face-au-covid-19-1052560080.html

Aux Pays-Bas, des experts recommandent un confinement partiel face au Covid

Aux Pays-Bas, des experts recommandent un confinement partiel face au Covid

Un groupe consultatif d'experts sur la pandémie de Covid-19 aux Pays-Bas a recommandé jeudi d'imposer un confinement partiel, mettant sous pression le... 11.11.2021, Sputnik France

Le gouvernement du Premier ministre par intérim Mark Rutte doit prendre une décision vendredi sur de nouvelles mesures sanitaires à la suite des recommandations de l'Équipe de gestion épidémique, qui regroupe un panel d'experts, a rapporté la chaîne NOS.Parmi les mesures envisagées figurent l'annulation d'événements publics, la fermeture des théâtres et cinémas et celle à des horaires avancés des bars et restaurants, ajoute la chaîne. Les établissements scolaires resteraient ouverts.Le gouvernement suit habituellement, mais pas toujours, les recommandations du panel d'experts.De nombreux pays développés ont estimé que de nouveaux confinements n'étaient plus nécessaires en raison du déploiement de la vaccination, et ce en dépit d'un récent regain épidémique.Malgré un taux de vaccination atteignant près de 85% de la population néerlandaise, certains hôpitaux des Pays-Bas ont été contraints de réduire les soins pour les patients non atteints du Covid-19.La semaine dernière, le pays a réintroduit le port du masque et élargi la liste des lieux dont l'accès est subordonné à un pass sanitaire.

