Engie et Crédit Agricole Assurances rachètent l'espagnol Eolia Renovables

2021-11-11T10:40+0100

2021-11-11T10:40+0100

2021-11-11T10:40+0100

La finalisation de l’opération est prévue pour le courant du premier trimestre 2022 et devrait avoir un impact de 0,4 milliard d’euros en termes d’endettement financier net pour Engie, précise un communiqué de l'énergéticien français.Engie souligne que cette acquisition lui permettra de se renforcer sur le marché des énergies renouvelables en Espagne et de réaliser son objectif de 50 GW de capacités renouvelables d’ici 2025.Crédit Agricole Assurances, de son côté, indique que cette acquisition contribuera à son objectif de doubler ses investissements dans les énergies renouvelables pour atteindre, à horizon 2025, une capacité installée de 11 GW.Les actifs opérationnels d'Eolia Renovables seront détenus à 40% par Engie et à 60% par Crédit Agricole Assurances.A la Bourse de Paris, l'action Engie avance de 2,51% dans les premiers échanges, tandis que le CAC 40 est quasiment stable. Crédit Agricole prend pour sa part 0,39% au même moment.

