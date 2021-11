Japon: un conducteur de train poursuit son employeur pour 0,43 euro retenu sur le salaire

https://fr.sputniknews.com/20211111/japon-un-conducteur-de-train-poursuit-son-employeur-pour-043-euro-retenu-sur-le-salaire-1052555400.html

Un conducteur de train japonais tente un procès en justice contre son employeur qui a retenu 56 yens (0,43 euro) sur son salaire à titre de sanction, à cause... 11.11.2021, Sputnik France

Le conducteur a déposé une plainte en début d'année contre la West Japan Railway Company (JR West), une des principales compagnies japonaises de transport ferroviaire, qui lui a infligé une amende pour faute professionnelle - un retard d'une minute - en juin 2020, a rapporté le quotidien Yomiuri Shimbun.Le conducteur, qui réclame 2,2 millions de yens (16.815 euros) de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette épreuve, devait déplacer un train vide vers une voie de garage de la gare d'Okayama, dans l'ouest du Japon, mais s'est trompé de quai. Cette erreur a retardé le changement de conducteur, et le train a quitté la gare et est arrivé au dépôt une minute plus tard que prévu.Le système ferroviaire japonais, réputé pour son efficacité et sa ponctualité, est régulièrement cité en exemple dans le monde.

