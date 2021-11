La France semble "clairement" au début d'une cinquième vague, selon Véran

https://fr.sputniknews.com/20211111/la-france-semble-clairement-au-debut-dune-cinquieme-vague-selon-veran-1052555204.html

L'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France ressemble clairement au début d'une cinquième vague, a déclaré mercredi Olivier Véran. 11.11.2021, Sputnik France

Interrogé sur TF1 sur la possibilité pour la France d'échapper à une nouvelle vague de contaminations comme celle que connaissent d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, le ministre de la Santé a répondu: "Je vous répondrai avec encore plus de clarté dans deux semaines mais ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague, la circulation du virus s'accélère.""On peut passer cette vague comme on a passé la quatrième", a-t-il néanmoins ajouté, en soulignant que la vaccination et le pass sanitaire avaient permis d'avoir "peu de malades dans les hôpitaux et peu de décès". (Reportage Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)

