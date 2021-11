https://fr.sputniknews.com/20211111/la-russie-developpe-un-dome-anti-drones-pour-proteger-ses-installations-strategiques-1052561524.html

La Russie développe un dôme anti-drones pour protéger ses installations stratégiques

Des chercheurs militaires russes développent un nouveau système de protection des sites d’infrastructures stratégiques contre les attaques de groupes de... 11.11.2021, Sputnik France

russie

russie

défense antiaérienne

essaim de drones

Des chercheurs de l’Académie de l’Armée de terre russe ont breveté fin octobre auprès du Service fédéral de la propriété intellectuelle un dispositif de protection des infrastructures stratégiques contre les essaims de drones.Les auteurs décrivent leur invention comme une barrière électrifiée adaptative sous forme de deux dômes maillés, équipée d’un système de détection radioélectronique, d’un poste automatisé pour l’opérateur, d’un transformateur d’énergie, d’une source d’alimentation et d’un système de vidéosurveillance.Le système est destiné à protéger des sites stratégiques comme des centrales nucléaires ou des dépôts de pétrole. En repérant les drones ce "dôme électrique" évalue leur nombre, les paramètres de leur déplacement et choisit le mode de protection.Un système peu coûteux fonctionnant en trois modesIl y a trois modes: protection, repousser (action sur les drones se rapprochant d’une installation qui ne prévoit pas leur destruction) et destruction.Selon le brevet, l’utilité de cette invention consiste dans son rapport coût-efficacité: le recours à des systèmes de défense traditionnels contre des drones de petite dimension prévoyant leur destruction avec des munitions coûte cher tandis que la probabilité de leur destruction est faible.

