Nouvelles restrictions à Pékin après l'apparition de plusieurs cas

Des nouvelles restrictions ont été imposées jeudi à Pékin suite à l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. 11.11.2021, Sputnik France

Un grand centre commercial a été fermé, de même que plusieurs complexes résidentiels de la capitale chinoise ont été confinés, après la découverte d'un petit foyer épidémique.Six nouveaux malades ont été enregistrés jeudi matin à Pékin dans les districts centraux de Chaoyang et Haidian, ont rapporté les médias locaux.Un centre commercial, en plein coeur de la capitale, a été fermé depuis mercredi soir, car un malade s'y était rendu peu de temps auparavant, ont indiqué les médias.Les services sanitaires municipaux ont indiqué que plus de 280 cas contacts avaient déjà été identifiés et 12.000 personnes testées dans les deux districts de Chaoyang et Haidi.Cinq complexes résidentiels, une école primaire et deux complexes de bureaux ont par ailleurs été confinés jeudi. Quelques dizaines de milliers d'habitants (sur les 22 millions que compte Pékin) sont ainsi interdits de sortie et soumis à des dépistages.

