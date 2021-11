https://fr.sputniknews.com/20211111/un-policier-de-la-bri-accuse-de-viol-dans-les-yvelines-et-place-en-garde-a-vue-1052559937.html

Un policier de la BRI accusé de viol dans les Yvelines et placé en garde à vue

Une jeune femme a porté plainte pour viol contre un policier de la BRI. La plaignante affirme avoir subi une pénétration digitale non consentie. 11.11.2021, Sputnik France

Un policier de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) des Yvelines est en garde à vue depuis mercredi à Versailles, accusé de viol par une femme, a appris jeudi l'AFP auprès du parquet de Versailles, confirmant une information du journal Le Parisien.La plaignante est âgée de 20 ans et a porté plainte pour viol contre ce policier de 33 ans, a précisé le parquet de Versailles, contacté par l'AFP.Selon une source proche du dossier, les deux personnes se seraient rencontrées mardi soir dans un bar. Selon Le Parisien, elles auraient flirté avant d'aller dans la voiture du policier. La plaignante affirme avoir alors subi une pénétration digitale non consentie. Le policier a été placé en garde à vue mercredi en début d'après-midi. La sûreté départementale des Yvelines est chargée de l'enquête.

