Afrique du Sud: plus de deux millions d'adultes de plus de 60 ans toujours non vaccinés

Afrique du Sud: plus de deux millions d’adultes de plus de 60 ans toujours non vaccinés

Il a souligné ainsi que "le gouvernement travaille sans relâche pour étendre le vaccin à toute la population cible, car elle reste la plus vulnérable face à la pandémie de Covid-19".Rappelant que deux personnes sur cinq âgées de 50 ans et plus n’ont toujours pas été vaccinées, Harrison a noté que cette catégorie constitue la priorité absolue du gouvernement durant les prochains jours.Face à la lenteur du programme de vaccination dans le pays, le président Cyril Ramaphosa a écrit aux dirigeants des syndicats, des organisations confessionnelles, des chefs traditionnels, des entreprises et des organisations de la société civile pour soutenir la prochaine campagne de vaccination.L'Afrique du Sud est le pays le plus affecté par la pandémie en Afrique. Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte 59 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.Le pays a été confronté à une troisième vague meurtrière d’infections à la Covid-19 entre juin et septembre derniers, principalement alimentée par le variant delta découvert pour la première fois en Inde. La quatrième vague est prévue dès le mois de novembre courant.Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré près de 3 millions de cas positifs de coronavirus, dont plus de 89.000 décès.

