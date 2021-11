https://fr.sputniknews.com/20211112/biden-et-xi-parleront-du-commerce-et-de-la-reprise-apres-le-covid-19-lors-du-sommet-de-lapec-1052567454.html

Biden et Xi parleront du commerce et de la reprise après le COVID-19 lors du sommet de l'Apec

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois, Xi Jinping, devraient s'adresser aux dirigeants de la région Pacifique réunis en Nouvelle-Zélande... 12.11.2021, Sputnik France

La Chine a donné le ton pour le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) lorsque son président a déclaré jeudi que la région Asie-Pacifique ne doit pas basculer dans une situation de "confrontation et division" datant de l'ère de la Guerre froide. Cette déclaration a été perçu comme une référence aux efforts des Etats-Unis et de leurs alliés dans la région pour contrer ce que Washington considère comme une influence économique et militaire coercitive de Pékin. La Maison blanche a confirmé dans un communiqué que Joe Biden devrait s'exprimer lors du sommet, précisant qu'il aborderait les efforts à fournir face à la pandémie de coronavirus et le soutien à apporter à la reprise économique mondiale.Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que Xi Jinping participerait au sommet par téléconférence.Le sommet de l'Apec se déroulera avant l'entretien très attendu entre Joe Biden et Xi Jinping qui se tiendra lundi.

