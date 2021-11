https://fr.sputniknews.com/20211112/bruxelles-enjoigne-cinq-etats-contrevenants-1052574037.html

Bruxelles enjoint cinq États à traité correctement les déchets avant leur mise en décharge

Bruxelles enjoint cinq États à traité correctement les déchets avant leur mise en décharge

La Commission européenne a pris vendredi des mesures juridiques contre la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce et la Slovaquie pour non-respect de la... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T14:39+0100

2021-11-12T14:39+0100

2021-11-12T15:02+0100

europe

union européenne (ue)

pollution

déchets

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102292/05/1022920594_0:213:4137:2540_1920x0_80_0_0_5bca574648c5eb0cd5460dac31d90a67.jpg

Ces cinq États membres "sont priés d'assurer un traitement approprié des déchets avant la mise en décharge", indique l'exécutif européen dans un communiqué.L'action engagée aujourd'hui par la Commission pour faire respecter la législation soutient la transition vers une économie circulaire et contribue à protéger l'environnement et la santé humaine contre les effets néfastes de la pollution par les déchets, conformément à l'ambition ''zéro pollution'' de l'UE, note le communiqué.La directive-cadre de l'Union européenne relative aux déchets fixe les principes de base en matière de gestion des déchets et établit la hiérarchie des déchets de l'UE. Selon cette hiérarchie, le traitement des déchets devrait passer par la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination.Selon la CE, l'application incorrecte de la directive sur la mise en décharge pourrait conduire à un environnement plus pollué, en particulier les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols et l'air et à un risque plus élevé pour la santé des citoyens, notamment en ce qui concerne l'asthme et les anomalies congénitales.La législation de l'UE sur les déchets vise à encourager la prévention des déchets, à préciser les exigences en matière de taux de réutilisation et de recyclage pour une sélection de flux de déchets, à réduire au minimum l'élimination dans les décharges conformes et à éradiquer l'élimination dans les décharges non conformes, relève l'exécutif européen, insistant qu'"il est impossible de profiter pleinement des avantages du plan d'action en faveur de l'économie circulaire, l'un des principaux éléments constitutifs du pacte vert pour l'Europe, tant que des pratiques illégales de mise en décharge subsisteront".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

union européenne (ue), pollution, déchets