https://fr.sputniknews.com/20211112/des-militants-prennent-a-partie-la-prefete-de-briancon-au-sujet-de-migrants-1052570177.html

Des militants prennent à partie la préfète de Briançon au sujet de migrants

Des militants prennent à partie la préfète de Briançon au sujet de migrants

Un tiers-lieu dédié à l’accueil et l’intégration de migrants à Briançon a fermé fin octobre, un mois après son ouverture, et la question de leur hébergement ne... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T11:30+0100

2021-11-12T11:30+0100

2021-11-12T11:32+0100

france

france

réfugiés

migration

migrants

crise migratoire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1052570548_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_6332168f577454089ba7d1f97a4f4878.jpg

Les Terrasses Solidaires, un tiers-lieu dédié à accueillir et à intégrer les migrants à Briançon (Hautes-Alpes), a dû fermer temporairement ses portes le 25 octobre car la jauge, 81 personnes, était de loin dépassée avec plus de 200 personnes.Après la fermeture, des migrants, en majorité afghans, mais aussi venus d'Iran, d'Irak, d'Égypte ou du Maroc, comme le précise l'AFP, ont d'abord occupé la gare de Briançon, pendant une nuit, avant d’être accueillis dans une église. Puis la salle accordée par le diocèse a été de nouveau utilisée, poussant une trentaine d’entre eux à dormir sous des tentes.Prise à partieAlors que les températures sont négatives et que le problème de l'hébergement n'est toujours pas résolu, le 5 novembre, des membres d'un collectif de citoyens solidaires ont interpellé Martine Clavel, la préfète des Hautes-Alpes, "face au silence de l'État"."Madame la préfète, qu'attendez-vous pour dialoguer avec nous? […] qu'attendez-vous pour mettre en œuvre les moyens à votre disposition? Pour mettre hors de danger, par des températures glaciales, les enfants, les femmes, les hommes qui sont dehors à la rue à Briançon depuis deux semaines?", crie un militant en allant à la rencontre de la responsable venue pour un rendez-vous de travail, sur une vidéo partagée par le collectif lundi sur YouTube.Les militants l'ont accompagnée à l'intérieur en continuant de lui reprocher son inaction, soulignant que "les solidaires sont débordés" et que les gens courent un danger mortel dans la montagne. En réponse, l'élue a nié sa responsabilité en disant qu'elle "ne met pas des gens en danger dans la montagne".Plusieurs associations demandent à l'État de gérer cette situation tendue, précise BFM TV.Sa réponseAprès l'incident en question, Martine Clavel a adressé un courrier à l'association Tous migrants dans lequel elle dit que "des moyens supplémentaires ont été concentrés à la frontière afin d'entraver les passages illégaux, conformément aux lois régissant le droit au séjour en France".La fermeture ayant été décidée "unilatéralement", "rien, ni matériellement, ni juridiquement" n'empêche l'association de rouvrir les Terrasses Solidaires, ajoute-t-elle.La préfecture a expliqué à BFM DICI ne pas avoir changé de position et n'envisager pour l'instant aucun dialogue.Une manifestation est cependant prévue ce samedi afin de réitérer la demande des associations pro-migrants: mettre en place un système d’accueil d’urgence en complément du refuge solidaire de Briançon, annonce la station de radio Alpes 1.Des sans-papiers à BriançonDéjà à l'été, plusieurs associations avaient réclamé aux autorités un plan d'hébergement d'urgence car depuis l'hiver elles font face à "des dizaines" d'arrivées quotidiennes de sans-papiers à Briançon, relate l'AFP. Dans une lettre adressée à Martine Clavel, elles disaient que "le nombre de femmes et d'enfants a triplé depuis le début de l'année" parmi les nouveaux arrivants. Fin juin, l'association Tous migrants recensait quelque 2.000 personnes venues au refuge depuis janvier.D’après la préfecture citée par l'AFP, "la situation […] à Briançon est liée à un double phénomène: d’une part, au moment où la crise sanitaire est moins aiguë, la reprise des flux migratoires au travers l’Europe par la route des Balkans, avec un niveau se rapprochant de celui de 2019, d’autre part, l’accroissement de l’offre d’hébergement des Terrasses Solidaires, offre bien identifiée des réseaux de passeurs".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

france, réfugiés, migration, migrants, crise migratoire