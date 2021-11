https://fr.sputniknews.com/20211112/huawei-explique-comment-lutter-contre-le-changement-climatique-grace-a-linnovation-technologique-1052573156.html

Huawei explique comment lutter contre le changement climatique grâce à l'innovation technologique

Le vice-président et CMO de Huawei Digital Power, Fang Liangzhou, a expliqué, récemment lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique... 12.11.2021, Sputnik France

Le docteur Fang a décrit comment Huawei Digital Power intègre les technologies électroniques et numériques pour aider les industries à économiser l'énergie et à réduire les émissions provenant de sa production et sa consommation, fait savoir la même source. En effet, la numérisation de l'énergie permet de réduire le gaspillage dans la consommation d'énergie, d'augmenter considérablement sa production à partir de sources renouvelables et de rendre les transports et les villes plus écologiques. À ce titre, M.Fang a fait appel à des efforts conjoints pour construire ensemble une société intelligente à faible émission de carbone.Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les principales sources d'émissions mondiales de carbone sont l'électricité, l'industrie et les transports. Les secteurs de l'électricité et des transports représentent respectivement 40% et 21% des émissions de carbone. Le secteur des Technologies de l'information et de la communication (TIC) consomme 4% de l'électricité mondiale.Dans le domaine du photovoltaïque intelligent, Huawei développe un système d'alimentation propre qui se concentre sur les technologies d'énergie renouvelable telles que l'éolien, le solaire et le stockage d'énergie. Au Moyen-Orient, Huawei aide le projet de stockage d'énergie de la mer Rouge en Arabie saoudite à fournir de l'électricité à toute une ville. Ce projet utilisera le système de stockage d'énergie de 400 MW PV + 1,3 GWh, allant jusqu'à répondre aux besoins énergétiques de millions de personnes à l'avenir. Une fois que le projet sera déployé, la ville sera la première au monde à être alimentée par une énergie 100% propre composée de PV et de stockage.En ce qui concerne l'installation électrique sur site, Huawei utilise des armoires au lieu de salles et des poteaux au lieu d'armoires pour simplifier les sites. Elle a également lancé une série de solutions d'alimentation électrique hors réseau pour aider les transporteurs à accélérer la neutralité carbone du réseau et à combler la fracture énergétique.Par exemple, l'opérateur de Zhejiang, en Chine, a utilisé la technologie eMIMO haute densité Site Power de Huawei pour remplacer six armoires par une seule, réduisant ainsi l'empreinte.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

