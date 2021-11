https://fr.sputniknews.com/20211112/inde-dix-morts-dans-un-accident-de-la-route-dans-le-nord-est-1052567210.html

Inde: dix morts dans un accident de la route dans le nord-est

Inde: dix morts dans un accident de la route dans le nord-est

Au moins dix personnes ont été tuées, jeudi, suite à une collision entre un camion et un véhicule léger dans l'État indien de l'Assam (nord-est), ont indiqué... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T08:34+0100

2021-11-12T08:34+0100

2021-11-12T08:34+0100

faits divers

inde

accident de la route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1044351452_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72fe0f431d9f8c045dd76a30548805bf.jpg

Selon des médias indiens, le conducteur du camion, toujours en fuite, aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter le véhicule léger, ajoutant que les victimes rentraient chez elles après avoir pris part à une cérémonie religieuse.Selon les autorités locales, le bilan de l'accident pourrait augmenter compte tenu de l'état de santé grave de plusieurs blessés qui ont été transférés vers un hôpital de proximité pour recevoir les soins nécessaires.Les routes indiennes figurent parmi les plus meurtrières du monde et les accidents mortels sont fréquent notamment dans les régions himalayennes.Plus de 150.000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la route. L'état des voies de circulation, la vétusté des véhicules et la conduite dangereuse figurent parmi les facteurs expliquant ces chiffres.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, accident de la route