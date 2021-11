https://fr.sputniknews.com/20211112/inde-le-gujarat-interdit-lacces-aux-etablissements-publics-aux-non-vaccines-1052567572.html

Inde: Le Gujarat interdit l'accès aux établissements publics aux non-vaccinés

Inde: Le Gujarat interdit l'accès aux établissements publics aux non-vaccinés

Le gouvernement de l'Etat indien du Gujarat (ouest) a annoncé que les personnes éligibles à la vaccination contre le Covid-19 mais n'ayant pas encore pris la... 12.11.2021, Sputnik France

Les certificats de vaccination seront vérifiés au niveau des bibliothèques, salles de sport, piscines, complexes sportifs et centres civiques de la ville, affirme le gouvernement de l'Etat qui compte plus de 64 millions d'habitants.Un total de 409.000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 dans l'État mercredi, portant le nombre total de doses administrées jusqu'à présent à 70,2 millions de doses au niveau de l'Etat, selon les autorités sanitaires.Pour la première fois depuis près de quatre mois, le nombre quotidien de cas de Covid-19 au Gujarat a franchi la barre des 40 mercredi, mais aucun décès n'a été signalé tandis que 36 patients se sont rétablis, a déclaré le département de la santé de l'État.A ce jour, plus de 1,1 milliard de doses anti-Covid19 ont été administrés à travers l'Inde qui a signalé plus de 34 millions de contaminations depuis le début de la pandémie dont 462.000 décès.

