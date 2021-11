https://fr.sputniknews.com/20211112/jeux-video-le-geant-chinois-tencent-rachete-un-studio-japonais-1052573044.html

Jeux vidéo: le géant chinois Tencent rachète un studio japonais

Jeux vidéo: le géant chinois Tencent rachète un studio japonais

Le géant chinois de l'internet et des jeux vidéo, Tencent, a racheté un studio japonais auteur de plusieurs titres pour Nintendo Switch et PlayStation, selon... 12.11.2021, Sputnik France

Tencent a acquis 90% des parts de Wake Up Interactive pour plus de 5 milliards de yens (38 millions d'euros), a indiqué Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier.Le studio japonais possède le développeur tokyoïte Soleil, auteur de plusieurs hits pour la console Nintendo Switch ("Ninjala") ou PlayStation4 ("Samurai Jack: Battle Through Time").Tencent a souffert ces derniers mois des nouvelles restrictions réglementaires en Chine sur les jeux vidéo et le secteur technologique.Les autorités imposent en effet depuis la fin de l'été une limite hebdomadaire drastique de trois heures maximum de jeux vidéo en ligne aux moins de 18 ans, afin de limiter l'addiction chez les plus jeunes.Le groupe chinois a annoncé cette semaine que ses ventes n'avaient progressé au troisième trimestre que de 13% sur un an, le rythme le plus lent depuis 2004.

