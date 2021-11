https://fr.sputniknews.com/20211112/la-capsule-crew-dragon-sest-amarree-a-la-station-spatiale-internationale-1052568762.html

La capsule Crew Dragon s'est amarrée à l'ISS

La capsule Crew Dragon s'est amarrée à l'ISS

La capsule Crew Dragon avec quatre astronautes à son bord s'est amarrée jeudi à la Station spatiale internationale (ISS). 12.11.2021, Sputnik France

Le vaisseau s'est amarré à la station à 23h30 GMT, au lendemain de son décollage, a annoncé la Nasa.Cette mission est la troisième effectuée par l'agence spatiale américaine à l'aide d'une capsule Crew Dragon depuis que les États-Unis ont recommencé à envoyer des astronautes dans l'espace depuis le sol américain l'année dernière.Les quatre membres de l'équipage sont trois astronautes américains - le commandant de la mission, Raja Chari, 44 ans, le pilote désigné et commandant en second, Tom Marshburn, 61 ans, et la spécialiste de mission Kayla Barron, 34 ans – et un spationaute de l'Agence spatiale européenne Matthias Maurer, 51 ans.Ils devraient passer environ six mois à bord de l'ISS pour mener des expériences scientifiques.

