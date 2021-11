https://fr.sputniknews.com/20211112/lautriche-veut-confiner-les-non-vaccines-1052580815.html

L'Autriche veut confiner les non-vaccinés

L'Autriche veut confiner les non-vaccinés

Le chancelier autrichien a annoncé vendredi 12 novembre un projet de confinement national des personnes non-vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T21:52+0100

2021-11-12T21:52+0100

2021-11-12T21:48+0100

covid-19

europe

autriche

épidémie

pandémie

durcissement

coronavirus sars-cov-2

confinement

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1045326422_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_953fcc8d88524f1483c72249cf635035.jpg

"L'objectif est clair: nous voulons donner le feu vert à un confinement national pour les personnes non-vaccinées", a déclaré Alexander Schallenberg lors d'une conférence de presse.Il n'a pas précisé la date de l'entrée en vigueur de la mesure, qui doit d'abord recevoir l'aval du parlement dimanche.Couverture vaccinale "honteusement basse"Près de 65% de la population a reçu les deux doses de vaccin en Autriche, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67% et très loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%). M.Schallenberg a qualifié ce taux de vaccination de "honteusement bas".Les régions de la Haute-Autriche et celle de Salzbourg, parmi les plus affectées, vont d'ores et déjà introduire ce confinement à partir de lundi.Concrètement, elles n'auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux.Selon le chancelier, des contrôles "inopinés" seront effectués.Pour que la mesure s'applique à l'ensemble du pays, il faut, outre le vote du parlement, l'approbation de l'ensemble des gouverneurs de région, qui se réuniront au cours du week-end.La situation s'aggraveLe gouvernement était réticent à prendre une telle mesure, a précisé M.Schallenberg, mais n'a eu d'autre choix face à la rapide détérioration de la situation: plus de 10.000 nouveaux cas sont actuellement enregistrés chaque jour dans ce pays de 9,8 millions d'habitants.Cette annonce a suscité des critiques dans la classe politique, l'opposition sociale-démocrate voyant là "un aveu de culpabilité du gouvernement dans sa gestion de la pandémie".Le ministre de la Santé, Wolfgang Mueckstein, a par ailleurs annoncé vendredi qu'il allait rendre obligatoire la vaccination du personnel de santé.Le gouvernement avait déjà durci les mesures la semaine dernière, en bannissant les non-vaccinés des restaurants, hôtels et lieux culturels. Un test négatif au Covid-19 n'est désormais plus suffisant.À ce jour, plus de 11.640 personnes sont décédées du Covid-19 en Autriche.

europe

autriche

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

europe, autriche, épidémie, pandémie, durcissement, coronavirus sars-cov-2, confinement, crise sanitaire