Le gouvernement russe veut étendre l’application des codes QR pour lutter contre l’épidémie

Sur fond de flambée inédite de contaminations et des décès liés au Covid-19, le gouvernement russe a soumis aux députés de la Douma des projets de loi sur l’utilisation de codes QR dans certains lieux publics et transports en commun.Le gouvernement propose ainsi de conditionner toute visite dans les lieux d’événements publics, les institutions culturelles, les cafés, les restaurants et les magasins à la présentation soit d’un code QR attestant de la vaccination, soit d’un document confirmant qu’une personne a guéri du Covid, soit d’une contre-indication.Cette mesure ne concernera pourtant pas les pharmacies et les magasins de produits de première nécessité.Dans le même temps, les autorités prévoient d’introduire les codes QR pour les déplacements en avion et en train. Dans un communiqué, le gouvernement souligne que les solutions proposées sont "une mesure d’urgence" destinée à remédier à la situation épidémiologique difficile.Faible taux de vaccinationAlors que la Russie a été le premier pays du monde à avoir enregistré un vaccin contre le nouveau coronavirus, seuls 35% de sa population sont immunisés pour le moment, ce qui est au-dessous de la moyenne mondiale établie actuellement à 40,7%.Depuis fin octobre, les services sanitaires russes font quotidiennement état de plus de 1.000 décès liés au Covid. Ce vendredi 12 novembre, le pays a enregistré 1.235 nouveaux décès dus au coronavirus.Depuis le début de la pandémie, près de neuf millions de Russes ont contracté le virus SARS-CoV-2, et près de 250.000 d’entre eux sont décédés.

