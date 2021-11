https://fr.sputniknews.com/20211112/libye-depart-de-300-mercenaires-a-la-demande-de-paris-dit-laln-1052566962.html

Libye: départ de 300 mercenaires à la demande de Paris, dit l'ALN

Libye: départ de 300 mercenaires à la demande de Paris, dit l'ALN

Les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôlent l'est et le sud de la Libye, ont accepté de renvoyer 300 mercenaires étrangers après une demande de la... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T08:11+0100

2021-11-12T08:11+0100

2021-11-12T08:11+0100

international

france

paris

libye

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104089/63/1040896312_0:183:4251:2574_1920x0_80_0_0_5a98093ae09617edc349073a2a88096d.jpg

Cette décision est destinée à favoriser la mise en oeuvre de l'accord conclu sous l'égide de l'Onu le mois dernier entre les parties prenantes au conflit pour que celles-ci opèrent un retrait militaire progressif, a indiqué le représentant de l'Armée nationale libyenne (ANL) dans un communiqué.La conférence prévue vendredi vise à garantir les avancées obtenues vers la tenue d'élections ainsi que sur une réduction du nombre de mercenaires et soldats étrangers présents en Libye.D'après des experts des Nations unies, les forces du gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli, dans l'ouest, et les troupes du maréchal Haftar emploient très largement des mercenaires, dont certains proviennent du Tchad, du Soudan et de Syrie.Par ailleurs, l'ALN compte dans ses rangs des mercenaires du groupe russe Wagner, alors que le maréchal Haftar est soutenu par Moscou ainsi que par les Emirats arabes unis et l'Egypte. Le gouvernement de Tripoli bénéficie lui de l'appui militaire de la Turquie.Le représentant de l'ALN a déclaré que le départ des 300 mercenaires était le premier d'une série, et que la mission de l'Onu en Libye coordonnerait sa mise en oeuvre afin d'éviter de déstabiliser les pays dans lesquels les mercenaires seront rapatriés.

france

paris

libye

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, paris, libye, mercenaires