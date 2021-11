https://fr.sputniknews.com/20211112/qui-ment-rien-ne-va-plus-entre-bfm-tv-et-le-porte-parole-du-rn-1052576019.html

Dérapage, déformation de propos ou mauvaise compréhension? Les propos de Julien Odoul sur la situation aux frontières orientales de l’UE suscitent la polémique.Invité sur le plateau de BFM TV le 11 novembre, le porte-parole du RN et conseiller municipal de Sens s’est exprimé sur la situation des migrants arrivés en Biélorussie pour traverser la frontière avec la Pologne et ainsi rejoindre l’UE."Le devoir de l’Europe, c’est d’abord et avant tout de protéger avec beaucoup d’humanité les peuples européens, de les protéger et de leur garantir un droit fondamental, le droit de rester eux-mêmes. Il ne faut certainement pas ouvrir cette frontière. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants dont beaucoup sont potentiellement dangereux ", estime Julien Odoul."Donc on les laisse mourir de froid…", l’interrompt le présentateur Olivier Truchot.Puis le brouhaha gagne le plateau. Julien Odoul poursuit alors son discours dans la cacophonie générale, ne faisait apparemment pas attention à la question qui lui est posée."On les laisse mourir de froid?", insiste le présentateur."Nous avons affaire à une invasion…", continue le membre RN.Dans la foulée, il réitère, à l’adresse d’un autre présentateur: "Non, j’ai dit "bien sûr que oui, on les laisse dehors""."Dérapage"? La tension monteSuite à cet échange musclé, la chaîne a publié l’extrait sur Twitter, accompagné du titre "Biélorussie: le dérapage d’Odoul".Quelques heures plus tard, le porte-parole du RN dénonce ce titrage: "Fake news de BFM TV. La vidéo est parfaitement claire: à aucun moment je parle de laisser mourir de froid les migrants, mais oui bien sûr de les laisser à la frontière. Un peu de déontologie svp! Le militantisme anti-RN ne permet pas tout même avec une carte de presse"."Aucune fake news. Je vous pose trois fois la question. Vous dites oui, deux fois, et finalement non, la troisième fois. Pas besoin de nous menacer de porter plainte", lui répond Olivier Truchot sur Twitter.Mais le conseiller municipal de Sens insiste: "Vous mentez Olivier Truchot. "Oui bien sûr" était la réponse à "faut-il les laisser à l’extérieur" et je vous dis clairement et explicitement qu’il ne faut pas les laisser mourir de froid. Votre militantisme n’autorise pas toutes les manipulations"."Les images et le son. Le reste, de la littérature pour vos followers", réagit une nouvelle fois le journaliste.Indignation sur tous les frontsDepuis, la polémique a gagné du terrain. La famille politique de Julien Odoul lui a apporté son soutien inconditionnel."Ce tweet est complètement faux. Il suffit d'écouter la vidéo pour entendre Julien Odoul déclarer concernant les migrants : "non, on ne les laisse pas mourir de froid, on les laisse en dehors des frontières de l'Europe"", ajoute Alexandre Loubet, directeur de la communication du RN.Mais d’autres personnalités médiatiques sont convaincues que le porte-parole RN a commis un dérapage."Ne restons pas silencieux face au cynisme des populistes!", insiste Fabienne Keller, députée européenne RenewEurope, présente sur le plateau à ce moment-là.Ces derniers mois, Julien Odoul s’est retrouvé plusieurs fois au cœur de polémiques, se défendant d’avoir été mal compris. En juin, Libération a exhumé un enregistrement audio datant de 2018 dans lequel une voix semblable à celle d’Odoul ironise sur les suicides des agriculteurs en France. L’intéressé a démenti. Enfin, en avril, participant à un débat, il a adressé une remarque sexiste à une élue LR, invoquant ensuite une plaisanterie mal comprise.

